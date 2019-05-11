Актриса Нелли Корниенко скончалась в возрасте 80 лет. Как сообщается на сайте Малого театра, народная артистка России ушла из жизни после долгой болезни. Время и место прощания с ней объявят позже.

За время работы в Малом театре Корниенко исполнила более 50 ролей. В театре отметили, что она была одной из ведущих актрис и отличалась «великолепными внешними данными, сценическим обаянием, выразительной пластикой и глубоким музыкальным голосом».

Коллеги актрисы пишут:

— Нелли Ивановна обладала уникальным творческим диапазоном. Конечно, индивидуальность актрисы диктовала определённый выбор ролей: чаще всего ей предлагали играть царственных особ и знатных дам. Но каждая из этих героинь обладала собственным неповторимым характером: любящая и страдающая королева Маргарета («Король Густав Васа» А.Стриндберга), набожная Александра Фёдоровна («И Аз воздам» С.Кузнецова), хищная и коварная царица Мария Григорьевна, истинная дочь Малюты Скуратова («Царь Борис» А.К.Толстого), нежная и чувствительная графиня Альмавива («Преступная мать, или Второй Тартюф» П.О.Бомарше). Одной из лучших работ актрисы стала изящная, неотразимая в своей женственности Раневская («Вишнёвый сад» А.П.Чехова). С большим успехом Нелли Корниенко играла и острохарактерные роли — такие, как хитрая провинциальная интриганка Москалёва («Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому).

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Последней ролью, сыгранной Корниенко на сцене Малого театра, стала Анна Кеннеди, преданная кормилица королевы шотландской («Мария Стюарт» Ф.Шиллера).

Нелли Корниенко впервые появилась на широком экране в 1960 году – её дебютом стала главная роль в картине «Ловцы губок». Зрителям запомнились и полюбились многочисленные работы актрисы в кино и на телевидении — Далия («Скандальное происшествие в Брикмилле»), Тереза («День рождения Терезы»), Вишневская («Доходное место»), Евгения («На бойком месте»), Лена («Свидание с молодостью») и другие. Эти роли свидетельствовали не только о замечательном таланте исполнительницы, но и современности её выразительных средств, не боящихся проверки «крупным планом», как не боялась такой проверки и вся творческая жизнь Нелли Корниенко – актрисы, долгие годы входившей в плеяду лучших мастеров Малого театра.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ