Актёру Михаилу Ефремову примерили женское обличье... вышло очень даже ничего!

На YouTube появился трейлер фильма «Ангелы Чарли», где всех актрис заменил российский артист Михаил Ефремов. Ролик сделан с помощью технологии DeepFake, позволяющей заменять лица на изображении. Сам актёр о произошедшем отзывается сдержанно (явно сам не напрашивался - ему и так славы хватает)...

Работа над переделкой трейлера заняла больше месяца, рассказал создатель ролика, моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску.

«Мне понравилась идея совмещения российских актеров с зарубежными фильмами. Увидел трейлер „Ангелов Чарли“ и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов — конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов», — пояснил Чаушеску.

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Автор ролика признался, что очень уважает творчество Ефремова, и «поэтому обидно, что никто никогда бы не увидел его в женском шпионском боевике».

Сам Михаил Ефремов в интервью «Говорит Москва» назвал видео «прикольной нелепицей»: «Прикольно сделали, только не понятно зачем. Может ли такая технология лишить артистов работы? Не знаю, это, наверное, смотреть уже не мне».

В самой картине «Ангелы Чарли», выходящей на экраны 14 ноября, главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Компьютерный прогресс, порой, можно сказать, творит чудеса. Мы получаем такие визуализации, которые претворить в жизнь в реальности совершенно невозможно. И это все, конечно, интересно, но есть у этой монеты и оборотная сторона. Дело в том, что такой вот монтаж позволяет плодить разного рода видеофейки (причем это касается не только видео, но и фото). И вот тут-то надо быть бдительным, чтобы не воспринимать все всерьез. Порой можно посмеяться, а порой возмутиться. Впрочем, компьютерными технологиями активно пользуются не только хулиганы и странные шутники, но и пожилые блогеры, многие из которых ведут свои каналы на YouTube. Вот, например, блогер Татьяна Новикова из Беларуси рассказывает аудитории о своем родном городе Бресте, природе, даче, домашних животных. Но главный ее конек – кулинария, ведь Татьяна знает много вкусных и интересных блюд и может поделиться несложными рецептами их приготовления. А, скажем, блогер Татьяна Марина рассказывает о возможностях человеческого организма.

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По инф. rosbalt.ru

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