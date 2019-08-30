ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Актёру Михаилу Ефремову примерили женское обличье... вышло очень даже ничего!

По инф. rosbalt.ru   
30 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

На YouTube появился трейлер фильма «Ангелы Чарли», где всех актрис заменил российский артист Михаил Ефремов. Ролик сделан с помощью технологии DeepFake, позволяющей заменять лица на изображении. Сам актёр о произошедшем отзывается сдержанно (явно сам не напрашивался - ему и так славы хватает)...

Актёр Михаил Ефремов примерил женское обличье... вышло очень даже ничего!

Работа над переделкой трейлера заняла больше месяца, рассказал создатель ролика, моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску.

«Мне понравилась идея совмещения российских актеров с зарубежными фильмами. Увидел трейлер „Ангелов Чарли“ и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов — конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов», — пояснил Чаушеску.

Автор ролика признался, что очень уважает творчество Ефремова, и «поэтому обидно, что никто никогда бы не увидел его в женском шпионском боевике».

  • Сам Михаил Ефремов в интервью «Говорит Москва» назвал видео «прикольной нелепицей»: «Прикольно сделали, только не понятно зачем. Может ли такая технология лишить артистов работы? Не знаю, это, наверное, смотреть уже не мне».

В самой картине «Ангелы Чарли», выходящей на экраны 14 ноября, главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

  • Компьютерный прогресс, порой, можно сказать, творит чудеса. Мы получаем такие визуализации, которые претворить в жизнь в реальности совершенно невозможно. И это все, конечно, интересно, но есть у этой монеты и оборотная сторона. Дело в том, что такой вот монтаж позволяет плодить разного рода видеофейки (причем это касается не только видео, но и фото). И вот тут-то надо быть бдительным, чтобы не воспринимать все всерьез. Порой можно посмеяться, а порой возмутиться. Впрочем, компьютерными технологиями активно пользуются не только хулиганы и странные шутники, но и пожилые блогеры, многие из которых ведут свои каналы на YouTube. Вот, например, блогер Татьяна Новикова из Беларуси рассказывает аудитории о своем родном городе Бресте, природе, даче, домашних животных. Но главный ее конек – кулинария, ведь Татьяна знает много вкусных и интересных блюд и может поделиться несложными рецептами их приготовления. А, скажем, блогер Татьяна Марина рассказывает о возможностях человеческого организма.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 