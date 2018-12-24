Актер Сергей Юрский срочно госпитализирован

Артист Сергей Юрский госпитализирован накануне.

По данным РЕН ТВ, точная причина госпитализации неясна, актер находится в удовлетворительном состоянии в инфекционной больнице. Сообщается, что он в сознании.

83-летний актер известен участием в спектаклях БДТ им. Горького и Театра им. Моссовета. При съемках в фильмах он также снискал попурярность, сыграв роли в известных кинолентах «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок» и т. д. Юрский является заслуженным артистом РСФСР.

Также Юрский принял участие в озвучке множества мультфильмов и в дубляже западных лент.

По инф. rosbalt.ru

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