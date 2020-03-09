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«Аэрофлот» снял с рейсов новейший аэробус на второй день полётов
|По инф. rosbalt.ru
|09 Марта 2020 г.
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Полнейшее фиаско потерпел новый самолет Airbus A350—900 с регистрационным номером VQ-BFY уже на второй день эксплуатации.
Как сообщает Postimees, лайнер А350—900 компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Москвы в Петербург запланированным на утро субботы рейсом.
Желающим протестировать новый самолет на коротком маршруте пришлось остаться в «Шереметьево» и изменить свои планы на день.
По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с компрессором двигателя номер один. Есть и другая версия — неукомлектованность инструкциями для чрезвычайных ситуаций.
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