«Аэрофлот» снял с рейсов новейший аэробус на второй день полётов

Полнейшее фиаско потерпел новый самолет Airbus A350—900 с регистрационным номером VQ-BFY уже на второй день эксплуатации.

Как сообщает Postimees, лайнер А350—900 компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Москвы в Петербург запланированным на утро субботы рейсом.

Желающим протестировать новый самолет на коротком маршруте пришлось остаться в «Шереметьево» и изменить свои планы на день.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с компрессором двигателя номер один. Есть и другая версия — неукомлектованность инструкциями для чрезвычайных ситуаций.

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По инф. rosbalt.ru

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