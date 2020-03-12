«Аэрофлот» из-за коронавируса прекратил полеты в европейские города

«Аэрофлот» с 13 марта по 30 апреля прекращает полеты в ряд городов Италии, Франции, Германии и Испании. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Из Москвы на этот период будут приостановлены рейсы в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорка. Также не удастся улететь в Марсель, Лион и Ниццу, Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью.

Из Санкт-Петербурга до конца апреля отменят рейсы дочерней авиакомпании «Аэрофлота» «Россия» в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Пассажирам с билетами на отмененные рейсы без штрафных санкций разрешается оформить вынужденный возврат и вернуть полную стоимость. Также можно один раз изменить вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания.

Такие же возможности есть у пассажиров с билетами на рейсы, связывающие Россию с городами Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля.

Ранее в соцсетях появились возмущенные комментарии россиян, которые не могли дозвониться в компанию «Аэрофлот», чтобы сдать билеты или изменить маршрут. Речь идет о странах, где быстро распространяется коронавирус — Италия, Германия, Франция. В колл-центрах компании многочасовые очереди, сообщают пассажиры.

«Умираю, как хочу спать, но пытаюсь дозвониться в „Аэрофлот“. Это вообще нереально», — пишет пользователь в Twitter.

Больше всего проблем возникло у россиян, купивших билет в Германию или из нее. Читатель «Росбалта» сообщил, что внезапно был отменен рейс из Петербурга в Мюнхен 16 марта.

«„Аэрофлот“ отменил все рейсы из/в Германию. Я застряла в Рашке, мой бойфренд не сможет приехать ко мне через две недели!» — пишет девушка в Twitter.

Еще одна россиянка в Facebook предупреждает: «Ну, в общем, ничего нового! Крепитесь друзья, кто бронировал билеты в Дюссельдорф по невозвратным тарифам! Ничего вам не вернет никто! „Аэрофлот“ чихать хотел на все! Только жажда наживы. Даже бонусные билеты и топливный сбор не возвращают!..»

Напомним, 11 марта в Италии зафиксировали 10 149 случаев заражения коронавирусом, в Испании — 2 174, во Франции — 1784, в Германии — 1629.

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По инф. rosbalt.ru

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