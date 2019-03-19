А вы — поддержите возврат к сезонному "переводу стрелок"?

Депутат-единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Депутат предложил вернуться к практике ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.

Барышев отметил, что возвращение к прежней системе позволит более эффективно использовать светлое время суток, а также будет отвечать правам граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом. По его подсчетам, использование светлого времени суток в этом случае увеличится почти на 200 часов за год.

«Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период - в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», - сказано в пояснительной записке.

Polit.ru

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