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А вы готовы сортировать мусор как положено в XXI веке?
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
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musor

Каждый четвертый россиянин сортирует бытовой мусор. Таких, согласно опросу ВЦИОМа, оказалось 27%.

47% респондентов заявили, что сейчас не сортируют мусор, но хотели бы при возможности. 11% вовсе не желают этого делать.

Уточняется, что 33% участников опроса сдают опасный мусор, в том числе батарейки, ртутные лампы, электронику, в специальные пункты приема, но 65% россияне этого не делают.

Более половины (54%) участников опроса не покупают товары из биоразлагаемых материалов, хотя 35% из них хотели бы делать это при возможности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проблему с мусором в России сложно решить, потому что этим вопросом никогда не занимались на должном уровне. По его словам, с развитием промышленности и ростом промтоваров количество мусора только увеличивается. Он привел в пример целые «острова» мусора в Тихом океане.

Кроме того, Путин призвал решить две принципиальные задачи. Во-первых, ликвидировать незаконные свалки. Во-вторых, выстроить индустрию переработки. До 2024 года планируется построить 200 мусороперерабатывающих заводов.

Проблема перевода России на современные рельсы обращения с мусором - это не только "отраслевой вопрос ЖКХ". Это и вопрос экологии, и вопрос промышленности, и всей экономики: насколько рационально она обходится со вторсырьем. И это - вопрос ментальности населения, нашей общей готовности жить по правилам, которые все больше усваиваются людьми по всей планете.

По инф. rosbalt.ru

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