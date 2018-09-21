А вы готовы питаться "просрочкой" ради экономии?

В Красноярске пенсионеры переходят на питание просроченными продуктами.

Как передает «360», пожилые люди выстаивают очереди к контейнерам на рынке КрасТЭЦ, чтобы закупиться просроченными продуктами. При этом молочные и мясные продукты хранятся прямо на улице, не в морозильнике. Продавец утверждает, что колбаса в замороженном виде может храниться без холодильника довольно долго. «В войну крыс ели и ничего, выжили. Вот так Ленинград и выжил — на крысах, кошках и собаках. Подумайте, что может быть война. Так что привыкайте», — объяснила работница торговой точки.

Она заявила, что и сама ест такие сосиски и берет для своих детей.

По словам продавщицы, пожилым людям больше некуда идти за продуктами. Они рады просрочке, потому что цены низкие. Торговля идет в основном в выходные, в эти дни люди приходят сотнями.

Сами пенсионеры тоже не жалуются: «Ничего меня здесь не смущает, давно уже беру. Смущает в магазине, дерут без всякой меры».

«Я считаю, что это единственная возможность прокормить себя, потому что я на инвалидности. Пенсия — 12 000 рублей. Если я что-то могу позволить мясного, я обязательно поеду на КрасТЭЦ», — рассказала другая постоянная покупательница.

В Роспотребнадзоре к информации о такой торговле относятся без энтузиазма: «Торговля продукцией с истекшими сроками практически всегда несанкционированная. Нужно ориентировать население, чтобы не приобретали продукцию. Изготовитель гарантирует безопасность продукции только в рамках срока годности и соблюдения условий хранения», — рассказала Наталья Краснопеева, начальник пресс-службы управления местного Роспотребнадзора.

По инф. rosbalt.ru

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