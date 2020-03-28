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А вы бы доверили внуков роботу-няне?

По инф. Российской газеты   
28 Марта 2020 г.
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Пермские инженеры представили на выставке в Нью-Йорке робота-няню. Ему можно придать облик любого человека. Он способен воспроизводить более 600 вариантов нашей мимики.

А вы бы доверили внуков роботу-няне?

Робот будет следить за ребенком, поддерживать с ним разговор, рассказывать сказки, петь колыбельные, реагировать на действия детей, управлять бытовыми приборами и подключаться к любым домашним устройствам. А также выполнять функции консультанта, дворецкого и личного помощника.

Ребенку важно, чтобы рядом находился родитель. Авторы готовы создать его точную копию, которая будет следить за малышом. А функция телеприсутствия позволяет наблюдать за ребенком со смартфона, общаться с ним в режиме онлайн.

Робота можно подключить к любому домашнему устройству и умному дому, что дает возможность родителям удаленно управлять светом и температурой в доме, наблюдая за реакцией малыша «глазами» робота. Кроме того, он будет реагировать на определенные звуки — например, стук в дверь или речь постороннего. Об этом робот сообщит родителям и успокоит малыша, который отреагирует на незнакомый голос за дверью.

Время летит стремительно, и то, что стало доступно в 20-х годах 21 века - теперь уже нельзя отнести к разряду фантастики. Роботы постепенно становятся полноправными участниками общества. Они могут посидеть с ребенком, заменить домашнего питомца, проследить за успеваемостью внуков, да много еще чего. Наверное, это удобно, да, но из-за всей этой технологичности пропадает главное - человеческое тепло и участие. Потому что роботы его точно дать не смогут.

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