А вы бы доверили внуков роботу-няне?

Пермские инженеры представили на выставке в Нью-Йорке робота-няню. Ему можно придать облик любого человека. Он способен воспроизводить более 600 вариантов нашей мимики.
Робот будет следить за ребенком, поддерживать с ним разговор, рассказывать сказки, петь колыбельные, реагировать на действия детей, управлять бытовыми приборами и подключаться к любым домашним устройствам. А также выполнять функции консультанта, дворецкого и личного помощника.
Ребенку важно, чтобы рядом находился родитель. Авторы готовы создать его точную копию, которая будет следить за малышом. А функция телеприсутствия позволяет наблюдать за ребенком со смартфона, общаться с ним в режиме онлайн.
Робота можно подключить к любому домашнему устройству и умному дому, что дает возможность родителям удаленно управлять светом и температурой в доме, наблюдая за реакцией малыша «глазами» робота. Кроме того, он будет реагировать на определенные звуки — например, стук в дверь или речь постороннего. Об этом робот сообщит родителям и успокоит малыша, который отреагирует на незнакомый голос за дверью.
Время летит стремительно, и то, что стало доступно в 20-х годах 21 века - теперь уже нельзя отнести к разряду фантастики. Роботы постепенно становятся полноправными участниками общества. Они могут посидеть с ребенком, заменить домашнего питомца, проследить за успеваемостью внуков, да много еще чего. Наверное, это удобно, да, но из-за всей этой технологичности пропадает главное - человеческое тепло и участие. Потому что роботы его точно дать не смогут.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Священники придут на помощь в «Одноклассниках»
Священники Русской Православной Церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники», сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. (Вот оно, торжество эры интернета, когда даже со священником можно поговорить, не выходя из дома. - прим. МГ.)
-
А вы бы доверили внуков роботу-няне?
Пермские инженеры представили на выставке в Нью-Йорке робота-няню. Ему можно придать облик любого человека. Он способен воспроизводить более 600 вариантов нашей мимики.
-
Жанну Болотову и её супруга проверяют на коронавирус
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о состоянии здоровья депутата столичного парламента и актёра Николая Губенко, которого вместе с женой, актрисой Жанной Болотовой, доставили в больницу в Коммунарке.
-
Земли в Крыму иностранцам? Ни в коем разе!
Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма и Севастополя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
-
«Победа» приостанавливает все полеты по России
Лоукостер «Победа» объявил о приостановке с 1 апреля до 31 мая всех полетов. Решение принято в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса, принятых правительством страны.
-
Авторы остросюжетных романов Анна и Сергей Литвиновы: Детективы часто пишутся с конца
Писатели-детективщики Анна и Сергей Литвиновы рассказали о симпатии к антигероям, цене любви, детективе как разновидности современного городского фольклора и роботе Алисе, с которой они ругаются в машине.
-
Шойгу: военные построят 16 инфекционных центров
Министерство обороны РФ до 15 мая возведет 16 военных инфекционных центров. Об этом 26 марта сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, выступая на заседании правительства РФ. (Важно понимать, что, возможно, эти медучреждения и не потребуются, но быть готовым к самому экстремальному раскладу нужно быть в любом случае. - прим. МГ.)
-
Частные клиники объявили о приеме на лечение зараженных коронавирусом
Российские сети частных клиник «Медси» и «Мать и дитя» будут принимать на лечение зараженных коронавирусом, сообщается на сайтах компаний.
-
Поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян на два фронта
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну. 48% россиян, которые участвовали в опросе, поддерживают поправку, 47% — нет.
-
У Игоря Николаева подозревают коронавирус
Певца Игоря Николаева увезли в больницу в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил один из интернет-порталов со ссылкой на неназванный источник.
-
Министр здравоохранения РФ рассказал о состоянии Льва Лещенко
Состояние певца Льва Лещенко улучшилось. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
-
Коммунальщики, к дезинфекции подъездов готовы?
Управляющим компаниям рекомендовано чаще убирать и дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пресс-службе Минстроя рассказали ТАСС.
-
Собчак и Канделаки поругались из-за брендовых масок «от коронавируса»
Давний конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки недавно принял новый оборот. Собчак публично обвинила телеведущую в меркантильности, а причиной для этого стала продажа медицинских масок по явно завышенным ценам.
-
В Бразилии пенсионеров хотят эвакуировать на военных крейсерах. В трущобах не укрыться...
В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса. (Что тут можно сказать? Идея, конечно, оригинальная, но вполне себе здравая, учитывая, что пенсионеры не могут находиться в безопасности в трущобах. - прим. МГ.)
-
Это новые дома должны доказывать, что их можно вписать в архитектуру города, а не наоборот
Власти практически всех регионов России, похоже, окончательно утвердились: запятую надо ставить после слова «нельзя». Главным становится – поддержать девелопмент в его стремлении как можно выгоднее использовать золотые метры в исторических центрах городов.
-
Пока обычные граждане скупают гречку, богатые россияне создают частные клиники для себя, любимых
"Пока Россия остается относительно незатронутой коронавирусом. Однако богатые россияне проявляют предусмотрительность и создают в своих имениях частные клиники. Для российской системы здравоохранения такое поведение может иметь серьезные последствия", - пишет немецкий журнал Stern.
-
Хорошая новость: в Италии 101-летний мужчина смог излечиться от коронавируса
В Италии 101-летний мужчина излечился от COVID-19. Об этом сообщает телеканал "Скай-ти-джи-24".
-
«Я человек, который никогда не останавливается»: женский взгляд Оксаны Пушкиной
Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.
-
Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
-
Врачам в Подмосковье будут доплачивать за борьбу с коронавирусом
Врачам и медицинскому персоналу в Московской области будут ежемесячно начислять стимулирующие выплаты за лечение заразившихся коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья.