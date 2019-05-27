А ваши внуки в безопасности? Двухлетний малыш покусан бродячей собакой!

Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в городе Ногинске Московской области. По данному факту началась проверка, говорится в пресс-релизе следственного отдела по городу Ногинск ГСУ СК России по региону.

ЧП случилось вечером 26 мая во дворе одного из жилых домов в Ногинске. Бродячая собака напала на 2-х летнего ребенка и искусала. В результате малыша пришлось госпитализировать в реанимационное отделение больницы, где в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия работают следователи.

По инф. rosbalt.ru

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