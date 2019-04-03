А ваши внуки — под надежным присмотром? А то мамаш-раззяв начинают наказывать...

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется мать, оставившая 2-летнего ребенка одного в квартире. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в отношении женщины утверждено обвинительное заключение. Ее обвиняют в том, что она умышленно оставила дочь без помощи.

Следователи выяснили, что 30 января мать ушла из квартиры в 23:00. Девочка, проснувшись, вышла на улицу одетая не по сезону. Там ее подобрали прохожие 31 января в 12:45.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд. Матери грозит до 1 года лишения свободы.

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Не перебарщивают ли органы опеки, стремясь наказать мамашу? В данном конкретном случае, будем надеяться, суд вникнет в суд дела. А вообще строгости тут мало не бывает...

Напомним, что в последнее время внимание общественности привлекли жуткие истории, связанные с откровенно безответственным материнством. В Москве следят за судьбой девочки-маугли, потерявшей человеческий облик в захламленной квартире. Аналогичный случай произошёл в Кирове, где полицейским удалось спасти пятерых детей от длительного заточения в грязной квартире. Своих детей в одиночестве оставила пьющая мать. А в ростовском Волгодонске в туалете детской городской больницы найдено тело новорожденного младенца. Его родила несовершеннолетняя пациентка... Нельзя сказать, что таких историй не было раньше - конечно же, были. Сейчас они становятся достоянием гласности - и это показывает, что общество перестало быть равнодушным к случаям истязания детей женщинами, лишь по недоразумению зовущимися матерями...

По инф. rosbalt.ru

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