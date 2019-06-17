А вам есть о чём на этот раз спросить Путина?

На "Прямую линию с Владимиром Путиным", которая состоится 20 июля, поступило уже более 610 тысяч вопросов и обращений к президенту РФ.

Большая часть вопросов — свыше половины — была задана посредством телефонных звонков, на втором месте по популярности находятся SMS-сообщения. Через специальное мобильное приложение прислали 28,5 тысячи вопросов, через соцсети — 21,6 тысячи вопросов, почти столько же поступило через форму на сайте прямой линии.

Наименьшей популярностью среди россиян, обращающихся на «прямую линию», пользуются MMS (14,6 тысячи сообщений).

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в нынешнем году состоится уже в 17-й раз, впервые в таком формате президент РФ общался с россиянами в конце 2001 года — и с тех пор ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

Программу покажут «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как задать вопрос?

По телефону. Из России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный. Из-за границы по номерам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

В виде СМС и ММС-сообщений. Вопросы на номер 0-40-40 принимаются только с телефонов российских операторов связи и только на русском языке. Объем не должен превышать 70 знаков. Отправка сообщения бесплатная.

Через официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", включая приложение ОК Live. В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

С помощью официального мобильного приложения "Москва — Путину" (доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play) или на сайте moskva-putinu.ru ( москва-путину.рф ) через раздел "Задать вопрос".

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"Прямая линия" президента с населением страны проводится уже почти два десятка лет и за это время стала своего рода сверкой часов. Жители регионов сравнивают своё мнение с мнением главы государства по самым разным вопросам. На этот раз, скорее всего, будут обсуждаться последствия повышения пенсионного возраста, растущий разрыв между богатством и бедностью, "мусорная реформа" и экологические протесты. Наверное, ответит президент и на неожиданные вопросы, ответы к которым заранее не срежисированны. Устроят ли эти ответы общественность? Посмотрим, но в целом надо иметь в виду: люди все более скептичны к первом лицу страны. Слишком много очевидных проблем накопилось — а их решение все чаще уходит в туманное "завтра".



Polit.ru

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