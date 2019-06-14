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А в Ростове тучи… саранчи
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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Жители Ростова-на-Дону обмениваются впечатлениями по поводу нашествия гигантских насекомых.

А в Ростове тучи… саранчи

Кузнечики-гиганты проникают даже в квартиры горожан: они повсюду, даже в магазинах и местах массового пребывания людей. «Зашла в одну из кондитерских на Западном, а она и там скачет», — удивляется ростовчанка в соцсети.

Некоторые пользователи идентифицировали насекомых как саранчу-кобылку.

В то же время, как передает rostovgazeta.ru, горожане жалуются, что их донимают не только и не столько кузнечики и саранча, сколько мошки и тля. «Ощущение, что дышишь исключительно этими мошками... мерзость», — сетуют жители Ростова.

По инф. rosbalt.ru

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