А у ваших внуков — насколько "стипуха" выросла?

С 1 сентября 2018 года российским студентам повысили стипендии на 4%. Сумма минимальной государственной академической стипендии составила чуть больше 2 тыс. рублей. Студенческий профсоюз СПбГУ считает, что на большее рассчитывать не приходится.

«Стипендии в этом году действительно были повышены. Сейчас минимальная стипендия для наших студентов составляет 2200 рублей, для тех, кто учится на „отлично“, она повышается в два раза. Плюс существуют различные гранты, за счет которых студенты также могут увеличить сумму стипендии», — заявил председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ Артем Марюхта.

Профсоюз не собирается бороться за увеличение стипендий. «На данный момент мы, наверное получаем, максимум возможного из госбюджета, учитывая выделяемые на науку и образование деньги. За последние 2 года это уже второе повышение стипендий. Бороться надо на федеральном уровне, но в связи со многими причинами, на данный момент это не представляется возможным», — добавил Марюхта.

По инф. rosbalt.ru

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