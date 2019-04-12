А ручки-то вот они! Репортеры не смогли доказать "непристойное поведение" Джеффри Раша

67-летний австралийский актер Джеффри Раш отсудил у сиднейского издания The Daily Telegraph компенсацию в размере 607,5 тысячи долларов. Иск был связан с опубликованными таблоидом материалами о "ненадлежащем поведении" звезды в отношении коллеги. Речь идет о пресловутом "харассменте" - разоблачениях (подлинных или мнимых) нехорошего поведения по отношению к представителям противоположного пола. Напомним, мода на подобные скандалы докатилась и до России - вот, недавно, скажем покойного Кобзона обвинила в приставаниях певица Вика Цыганова...





Газета выпустила две статьи, в которых Раш прямым текстом обвинялся в сексуальных домогательствах к актрисе Эрин Джин Норвилл. Однако судья Майкл Уигни, вынося решение в пользу актера, подчеркнул, что представители The Daily Telegraph не смогли представить ни одного доказательства в подтверждение опубликованным материалам.



Кстати, это не первый случай, когда Джеффри Раш становится героем "непристойных" скандалов. Год назад в домогательствах Раша также обвиняла австралийская актриса Яэль Стоун, утверждавшая, что тот танцевал перед ней голым, подглядывал в душе и «нежелательно» дотрагивался в ходе их совместной работы над постановкой "Записок сумасшедшего" в 2010 году. Тогда до суда дело не дошло - Раш выступил с заявлением, в котором опроверг все обвинения.

Джеффри Раш является обладателем многочисленных престижных наград, включая «Оскар», два "Золотых глобуса", три BAFTA, а также "Эмми" и "Тони". Зрителю хорошо знакомы его роли в фильмах "Блеск", "Влюбленный Шекспир", "Фрида", «Елизавета», "Король говорит!", "Лучшее предложение" и "Пираты Карибского моря".

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