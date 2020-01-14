А потратились россияне на Новый год немало... да и неудивительно!

Совокупные расходы россиян на празднование Нового 2020 года составили не менее 285 млрд рублей, подсчитали эксперты Сбербанка.

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При этом указывается, что «две трети от всех расходов и мужчин, и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков — косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы», сообщает ТАСС.

Эксперты также констатируют, что «новогодний» чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин.

Кроме того, согласно исследованиям сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», средний чек россиян на продукты питания в первую неделю (с 1 по 8 января) 2020 года вырос на 46% до 1 тыс. 995 рублей, а самым востребованным продуктом в новогодние праздники стал чай.

Как зафиксировали эксперты, «в начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года». Причем, подчеркивают авторы исследования, пользователи «чаще всего искали чай, спрос на который увеличился на 52%».

Кроме того, по объему потраченных денег самыми популярными товарами в начале года стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь.

Между тем еще 31 декабря вышли данные опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», из которых следовало, что многие россияне, которые планируют праздновать Новый год, намерены сократить расходы на подарки родным и близким, елку и развлекательные мероприятия.

В частности, как показало исследование, примерно «10,6% респондентов сэкономят на подарках родным и близким». Кроме того, указывали эксперты сервиса, 10,1% участников опроса собирались отказаться от главного символа Нового года — елки, а 9,2% хотели обойтись без развлекательных мероприятий.

При этом 8,1% респондентов не планировали покупать к празднику новый наряд, а 7,9% россиян решили сэкономить на праздничном застолье.

Неудивительно, что расходы россиян на Новый год оказались заметно больше, чем люди того ожидали. Цены на подарки в магазинах немаленькие, а порадовать близких хочется. Вот и думаешь сперва: возьму только самое необходимое, а затем праздничная круговерть захватывает и разум перестает контролировать траты. Знакомое явление? Вот и мы о том. Но расстраиваться не стоит: деньги - дело наживное, а Новый год раз в году. Главное, что близким счастливые мгновения подарили.

По инф. rosbalt.ru

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