А не податься ли... во дворецкие? Какие редкие профессии востребованы в России

Самые массовые вакансии на российском рынке труда - менеджер по продажам, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами. Среди самых редких - дворецкий, батлер, полиграфолог, эмбриолог. Как знать, может кто-то из наших пожилых читателей, на старости, лет, захочет приобрести новую специальность?

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Итак, о поиске менеджера по продажам работодатели заявили на портале hh.ru за год 66 тысяч раз, продавца-консультанта искали 45 тысяч раз, менеджеров по работе с клиентами - 40 тысяч.

На "редкие" профессии пришлось от 11 до 100 вакансий. В их число также попали конюх, водолаз, фуд-флорист, котоняня.

Уникальными вакансиями (по одной за год) были рабочие места для копирайтера для общения на сайте знакомств ("помощник для делового занятого человека, которому не хватает времени на ведение переписки", как пояснялось в тексте вакансии), коуча для Scrum-мастеров, менеджера по 3D-печати "запчастей человека", "научного сотрудника - PostDoc", ночного модератора сайта знакомств.

Интересно, что как массовые, так и редкие вакансии предполагают примерно одинаковую зарплату. Так, медианная предлагаемая зарплата для дворецкого, батлера - 35 тыс. руб. в месяц, полиграфолога - 47,5 тыс., эмбриолога - 70 тыс. А вот самому "массовому" менеджеру по продажам, равно как и менеджеру по работе с клиентами, - 50 тыс. рублей, продавцу-консультанту - 30 тысяч.

А вообще, работа для людей пожилых, но полных сил и желания трудиться (и для души, и для заработка) - наша постоянная тема.

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