А на ваше имя ничего "лишнего" не оформлено? Томичка стала пособницей терроризма...

В Томской области суд женщине дал 8 лет колонии за причастность к финансированию терроризма. Сим-карта, на счет которой собирались деньги, была оформлена на паспорт ее ничего не подозревавшей матери...

По данным СК РФ, в 2015 году жительница Стрежевого попросила свою мать оформить на ее имя банковскую карту, и затем эту карту вместе с логином и паролем передала соучастнице. Та, в свою очередь, организовала сбор денег на этот счет в целях финансирования боевиков-террористов.

В течение 2015-2018 годов на эту карту от различных лиц поступили денежные средства в общей сумме около 7,5 млн рублей, которые дальнейшем соучастница посредством множественных финансовых операций переводила на расчетные счета и мобильные телефоны. Почти все деньги, около 7,4 млн рублей, таким образом были потрачены.

Дочери женщины, на которую была оформлена карта, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Увы, иной раз молодые родственники могут "подставить" нас, втянув в драматичные ситуации. Вот, почитайте, например: Высоко поставил тестя: ФСБ пришла к мэру Евпатории. Как чиновники могут «подставить» свою пожилую родню?

По инф. rosbalt.ru

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