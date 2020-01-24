А какой вуз в России — лучший? Есть «народный рейтинг», к сведению внуков...

Россияне считают лучшим вузом страны Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). О лидерстве МГУ заявили 39% опрошенных ВЦИОМ.

За МГУ следуют: Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 12%, Московский государственный технический университет им. Баумана (10%), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), получивший 5%, Высшая школа экономики (ВШЭ), о которой сказали 3% опрошенных.

Оказалось также, что абсолютное большинство — 99% респондентов — при выборе вуза для себя или детей ставят в приоритет квалификацию вузовских преподавателей. Далее следуют: высокий уровень подготовки по специальности (97%), доступность стоимости образования (96%), наличие бюджетных мест (95%), возможность беспроблемного трудоустройства после вуза (95%).

Также 95% россиян заявили, что важную роль при выборе вуза сыграло бы наличие хорошей технической ресурсной базы. А 94% отметили такой фактор выбора, как отсутствие в вузе коррупции. О важности общежития заявили 84% респондентов, о престиже вуза и возможностях международных стажировок заявили 75% и 74% соответственно.

Другие факторы выбора вуза — это удобное расположение (72%), совет родителей (69%), наличие военной кафедры (67%), легкость поступления (66%), легкость обучения (53%). О важности наличия «связей» для поступления в вуз заявили 36%, об опыте друзей или знакомых, учившихся в этом вузе — 29%.

Опрос был проведен 22 января 2020 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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По инф. rosbalt.ru

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