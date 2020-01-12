ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

А как безопасней всего по мобильнику разговаривать? Вот есть такие советы...
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона. Разговор не должен длиться более двух минут, сообщается на сайте ведомства.

А как безопасней всего по мобильнику разговаривать? Вот есть такие советы...

«Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, «отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза».

Также уточняется, что подносить трубку к уху следует после ответа на другом конце, а тем, кто носит очки с металлической оправой, лучше ее снимать при разговоре: «наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля».

  • Еще разные полезные советы, в том числе и по вопросам здоровья — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 