А как безопасней всего по мобильнику разговаривать? Вот есть такие советы...

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона. Разговор не должен длиться более двух минут, сообщается на сайте ведомства.

«Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, «отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза».

Также уточняется, что подносить трубку к уху следует после ответа на другом конце, а тем, кто носит очки с металлической оправой, лучше ее снимать при разговоре: «наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля».

Еще разные полезные советы, в том числе и по вопросам здоровья — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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