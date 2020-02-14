А качество молока на прилавках не ах: водой все чаще разбавлено!

Организация «Общественный контроль» проверила качество молока, которое продается в магазинах Петербурга. Из 11 образцов, закупленных экспертами, 7 не соответствуют ГОСТу. (Здесь стоит оговориться, что это касается молока не только из магазинов Петербурга, но и других городов - ведь товары везде поставляют примерно одинаковые. - прим. МГ.)
Чаще всего производители разбавляют продукт водой. Об этом свидетельствует пониженное количество белка в молоке. Среди нарушителей оказались производители из Ленобласти, а также частные торговые марки, выпускающие товары для крупных сетей.
При этом два образца, по словам специалистов, можно смело считать фальсификатами. В их составе обнаружены жиры растительного происхождения. Также выявлены многочисленные нарушения по составу — по жирности, содержанию белка. По словам председателя организации Всеволода Вишневецкого, в этих упаковках «нет молока». «Это молоко без молока», — добавил он.
«Общественный контроль» проводит аналогичную проверку ежегодно. В марте прошлого года из 12 образцов, взятых для экспертизы, семь оказались подделкой.
Специалисты отмечают, что дефицит белка в молоке свидетельствует о том, что оно либо разбавлено водой, либо молочный жир в жировой фазе был замещен растительным. Также низкое содержание белка в молоке может быть связано с добавлением в продукт другого дешевого сырья.
При этом качественное молоко, по словам диетологов, по своей химической и биологической ценности превосходит все известные продукты питания.
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Организация «Общественный контроль» проверила качество молока, которое продается в магазинах Петербурга. Из 11 образцов, закупленных экспертами, 7 не соответствуют ГОСТу. (Здесь стоит оговориться, что это касается молока не только из магазинов Петербурга, но и других городов - ведь товары везде поставляют примерно одинаковые. - прим. МГ.)
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