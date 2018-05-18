А "горючка"-то — всё дорожает!

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 7 по 13 мая 2018 года повысились сразу на 1,1% в процентном выражении относительно предыдущего отчетного периода, когда они поднялись на 1% (после роста на 0,4% три недели подряд). Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.

Средняя потребительская цена на бензин в целом по стране по данным на 14 мая подскочила на 46 копеек и достигла 41,28 рубля в сравнении с данными на 7 мая.

Как указывает ведомство, за отчетный период в 75 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Махачкале — на 4,8%, Рязани — на 3,2%, Кирове — на 2,8%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 1,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,8%.

Добавим, что в среднем по России стоимость бензина АИ-92 на 14 мая повысилась на 48 копеек до 39,51 рубля. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 46 копеек до 42,49 рубля. Бензин марки АИ-98 подорожал на 38 копеек до 47,71 рубля. Литр дизельного топлива на 14 мая в среднем по стране стоил 41,96 рубля — по сравнению с данными на 14 мая его цена увеличилась на 46 копеек.

По инф. rosbalt.ru

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