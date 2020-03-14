А где в Европе детей больше всего заводят?

Сегодня самый высокий коэффициент рождаемости в Европе принадлежит Франции, а точнее ее материковой части, где в среднем каждая женщина рожает 1,84 ребенка за всю жизнь. При чем еще в 2010 году этот показатель составлял 2,02 ребенка.
Как показало исследование французского демографа Жилля Пизона, опубликованное в журнале «Население и общество» Национального института демографических исследований, сегодня возраст среднестатистической роженицы в Пятой Республике составляет примерно 30,8 лет. Для сравнения: в 1977 году француженки в основном рожали в 26,5 лет.
Кроме того, Пизон выяснил, что относительно высокий уровень рождаемости в Европе сегодня сохраняют ее северные страны, в то время как их южные соседи демонстрируют крайне низкие цифры.
По теме:
Так, к примеру, на втором месте после Франции идет Швеция с показателем в 1,76 ребенка. Далее в списке значатся Ирландия (1,75), Дания (1,73), Великобритания (1,68), а замыкают его Италия (1,29), Испания и (1,26) и Мальта (1,23).
«Подобный контраст между севером и югом уже имел место еще 30 лет назад, и, кажется, в меньшей степени связан с экономической ситуацией… Демографы объясняют это положением женщин, которое на юге менее благоприятное, чем на севере: там более выражено неравенство между мужчинами и женщинами, а обязанности внутри пар не так четко распределены», — пишет в своем исследовании Пизон. По его словам, особенно сильно бьет по уровню рождаемости еще и убеждение общественности о том, что быть матерью и совмещать работу в первые годы жизни ребенка — занятие непосильное для женщин. Поэтому многие из них либо сразу делают выбор в пользу карьеры и жизни в паре без детей, либо откладывают рождение отпрысков на более поздний срок и в конечном итоге вообще отказываются рожать.
Небольшим исключением из разделения на «север-юг» стали страны Восточной Европы, в частности Румыния (1,76) и Чехия (1,71), которые в рейтинге оказались на третьем и седьмом месте соответственно. По наблюдениям Пизона, эти страны сильно убавили в уровне рождаемости после падения Берлинской стены, в то время как еще в 1989 году их показатели были почти заоблачными (2,22 в Румынии и 1,87 в Чехии). Ухудшил ситуацию и кризис 2008 года. И только после 2012 года эти государства стали постепенно подбираться к лидерам списка.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Пакистане раскопали крупнейшую «мастерскую роскоши» Древнего мира
В Пакистане археологи при обследовании руин 2100-летнего портового города Бханбхор в провинции Синд обнаружили остатки древней мастерской, которая, по предварительным оценкам, является крупнейшей в своем роде из известных науке.
-
Стивен Кинг заверил, что пережить коронавирус будет проще, чем эпидемию в «Противостоянии»
Американский писатель Стивен Кинг через свой Twitter-аккаунт обратился к аудитории с призывом перестать сравнивать вспышку коронавируса Covid-19 с эпидемией из его романа «Противостояние».
-
А где в Европе детей больше всего заводят?
Сегодня самый высокий коэффициент рождаемости в Европе принадлежит Франции, а точнее ее материковой части, где в среднем каждая женщина рожает 1,84 ребенка за всю жизнь. При чем еще в 2010 году этот показатель составлял 2,02 ребенка.
-
Том Хэнкс показал фото из «коронавирусного» карантина
63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, актриса Рита Уилсон, находятся на карантине в Австралии. У звездной пары там обнаружили коронавирус.
-
На Кубани моряк перенес инсульт в 23 года. Болезни все молодеют...
Краснодарские врачи спасли от последствий инсульта 23-летнего моряка, у которого приступ случился в открытом море, когда он находился в рейсе. Об уникальном случае сообщается на странице городской больницы № 1 Новороссийска в Instagram.
-
В Перми школьник создал трость-робота для незрячих
Учащийся третьего класса пермской школы № 6 Емельян Евсеев создал роботизированную трость-помощник для незрячих людей.
-
Два песика попали в мазут. Сами бы не выбрались, а люди... спасли!
Жители поселка Янго-Аул в Астраханской области спасли двух собак, которые свалились в мазутную яму в окрестностях села. Местные жители давно жаловались на опасный объект, но чиновники ничего не сделали, чтобы очистить его от вредных нефтяных отходов и закрыть.
-
Во Владимире подхвативший ОРВИ ребенок умер в машине «скорой»
Следствие во Владимирской области начало проверку по факту гибели девятилетней девочки с диагнозом ОРВИ в машине скорой помощи.
-
«Жена уже совсем рожает!», – кричал мужчина в трубку. Диспетчер помогал
Роды сургутянки протекали срочно, и ее мужу пришлось следовать указаниям диспетчера «скорой», которая консультировала его по телефону.
-
Актриса Елена Яковлева боится стареть
Совсем недавно известная российская актриса Елена Яковлева отметила свой день рождения, ей исполнилось 59 лет. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своего возраста.
-
А домашки внукам можно поменьше давать?
Почти половина российских родителей (48%) выступили за сокращение домашних заданий в школе. 72% признались в том, что им регулярно приходится объяснять детям темы школьной программы. Четверть респондентов совершенно не удовлетворены качеством преподавания иностранного языка в классах. Такие данные получили эксперты ОНФ и фонда.
-
А где-то идут железные дожди… Можете себе вообразить?
Участники проекта ESPRESSO (Echelle Spectrograph) на самом большом телескопе (VLT) в чилийской пустыне Атакама впервые сумели исследовать экстремальную экзопланету WASP-76b, на которой идут дожди из железа.
-
Впервые за Уралом медики смогли сделать мочевой пузырь из тонкой кишки
Бригада кузбасских урологов совместно с коллегами из Москвы впервые за Уралом провели уникальную операцию по лечению рака мочевого пузыря.
-
Пациентка больницы, снявшая в медучреждении избиение мальчика, рассказала подробности
Летом прошлого года весь интернет и СМИ облетело видео, на котором практикантка медицинского колледжа, проходящая дежурство в одной из московских больниц, применяет грубую физическую силу к малолетнему пациенту. Этот ролик сняла несовершеннолетняя москвичка, которая впервые после происшествия дала интервью. Она рассказала подробности того злополучного дня, а также о том, что ей самой пришлось пережить после публикации этого ролика.
-
Самые популярные предметы ОГЭ по выбору у внуков нынче какие?
ОГЭ в 2020 году будут сдавать более 1,4 миллиона девятиклассников. Два предмета — русский язык и математика — обязательные. И как минимум два предмета нужно написать по выбору, чтобы получить аттестат. Какие из них оказались самыми популярными? Об этом рассказали в Рособрнадзоре.
-
Брэда Питта «застукали с молоденькой»
Зарубежные СМИ провели настоящее расследование, чтобы узнать имя девушки, с которой 56-летний актёр Брэд Питт появился в клубе «The Wiltern» в Лос-Анджелесе.
-
Дети придумали новую игру — в коронавирус!
Жительница Калуги рассказала, что стала свидетелем новой детской ролевой игры — «в коронавирус». (Само время подсказывает новые игры нашим внукам... прим. МГ.)
-
В Рязани хирург удалили опухоль весом… в 30 килограммов!
В Рязани хирурги сделали редкую операцию, удалив пациентке 30-килограммовую опухоль. В настоящее время женщина выписана из больницы, сообщили в пресс-службе Минздрава Рязанской области.
-
В России выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Таким образом число заболевших увеличилось до 34 человек. А с 13 марта режим повышенной готовности ввели в Подмосковье.
-
В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров
В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.