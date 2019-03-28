А для кого-то из нас это уже — "кусочек молодости"! Отреставрирован фильм "Асса"

С 28 марта в российский кинопрокат выходит отреставрированный фильм режиссера Сергея Соловьева «Асса», сообщает киноконцерн «Мосфильм». Напомним, этот фильм "перестроечной эпохи" вышел в свет в 1988 году, когда многие из нас еще были в расцвете сил... Как бежит время!

«С 28 марта "Искусство кино" совместно с "Мосфильмом" выпускают в повторный прокат эпохальную ленту Сергея Соловьева "Асса". Отреставрированная "Мосфильмом" картина выходит на экраны кинотеатров в современном качестве. Показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Липецке, Сургуте, Калининграде, Ростове-на-Дону и других российских городах», — уточняется в сообщении на сайте киноконцерна.

Фильм «Асса» вышел на экраны в 1987 году, став первой частью трилогии Соловьева. Вторая появилась через два года и называлась «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Третья часть — «Дом под звездным небом» — была выпущена в 1991 году. (Кстати, режиссер режиссер Сергей Соловьев на днях попал в больницу, как говорят - из-за переутомления)

Главные роли в «Ассе» играют Сергей Говорухин и Татьяна Друбич, там снимался лидер группы «Кино» Виктор Цой. Песни коллектива вошли в саундтрек фильма наряду с песнями Бориса Гребенщикова и «Аквариума», Жанны Агузаровой и «Браво».

Премьерный показ «Ассы» состоялся 1 апреля 1988 года.

Polit.ru

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