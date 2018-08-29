78-летний пенсионер "частично признал вину" в изнасиловании восьмилетней девочки

В Ногинском районе Подмосковья 76-летний пенсионер задержан по подозрению в изнасиловании 8-летней школьницы.

Преступление было совершено 27 августа в летнем доме на одном из дачных участков Ногинского района, сообщили «Росбалту» в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Подозреваемого уже допросили следователи. В СК РФ отметили, что свою причастность в инкриминируемом преступлении мужчина признает частично. «В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ