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78-летний пенсионер "частично признал вину" в изнасиловании восьмилетней девочки
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2018 г.
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В Ногинском районе Подмосковья 76-летний пенсионер задержан по подозрению в изнасиловании 8-летней школьницы.

Преступление было совершено 27 августа в летнем доме на одном из дачных участков Ногинского района, сообщили «Росбалту» в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Подозреваемого уже допросили следователи. В СК РФ отметили, что свою причастность в инкриминируемом преступлении мужчина признает частично. «В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По инф. rosbalt.ru

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