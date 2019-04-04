78-летний «Король футбола» Пеле слег в больницу

«Король футбола» бразилец Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) доставлен в одну из больниц Парижа с судорогами и высокой температурой.

Как сообщает радиостанция RMC Sport, угрозы жизни 78-летнего игрока нет, его госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Самочувствие Пеле резко ухудшилось вечером во вторник после встречи с нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе. Врачи забрали его из отеля в седьмом округе французской столицы.

Пеле планировал встретиться с 20-летним Мбаппе еще в сентябре, однако тогда ему также помешали проблемы со здоровьем.

Наряду с Диего Марадоной бразильца называют лучшим футболистом XX века по версии FIFA. Он также является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

По инф. rosbalt.ru

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