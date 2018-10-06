74-летний экс-канцлер ФРГ женился в пятый раз. Что еще делать на пенсии?

В центре Берлина около 150 гостей собрались на свадьбу экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Новобрачных чествовали в отеле Adlon у Бранденбургских ворот. Избранница 74-летнего бывшего госдеятеля, которого связывают хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, - 49-летняя Ким Со Ен.

Она работала у Шредера личной переводчицей, причем сама женитьба произошла пять месяцев назад, а свадьба - только сейчас. Для Шредера это пятый брак.

На свадьбе присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава МИД Зигмар Габриэль (оба вместе со Шредером входят в Социал-демократическую партию Германии СДПГ), солист группы Scorpions Клаус Майне и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Путина среди приглашенных не было.

Муж и жена в качестве свадебного путешествия посетят достопримечательности в Тюрингии и Саксонии.

Ранее президент России побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, тогда СМИ сочли, что он может посетить и свадьбу Шредера.

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