72-летняя леди из Подмосковья зарезала собутыльника, защищая свою честь

Застолье в доме пенсионерки в Подмосковье обернулось убийством. Страсти, достойные кинотриллеров - рядом с нами... Иногда это смешно, а иногда - страшно.

Как сообщают СМИ, 72-летняя женщина часто устраивала в своем доме вечеринки с участием мужчин. Во время одной из них пьяный 40-летний мужчина начал приставать к хозяйке дома. Пенсионерка схватилась за нож и расправилась с извращенцем четырьмя ударами.

Мужчина скончался на месте. Издание отмечает, что в тюрьму женщину не отправили, а назначили наказание в виде ограничения свободы на полгода.

...Такие истории читаются как "вести с другой планеты" или пересказ голливудских боевиков. Но, на самом деле, очень многое - проходящее в хрониках происшествий как "бытовые убийства" - несет за собой отголоски диких необузданных страстей. И эти флюиды не минуют и "людей в возрасте", кому вроде бы положены степенность и спокойствие. Темная сторона человеческой психики проявилась и в таких вот историях:

По инф. rosbalt.ru

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