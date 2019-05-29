72-летний автор неопубликованной статьи обиделся на редакцию газеты. Ножом порезаны четверо...

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников ставропольской газеты «Родина». На мужчину, которому 72 года, возбудили уголовное дело по статье о покушении на массовое убийство.

Мотивом пенсионера ведомство называет месть за то, что редакция отказалась опубликовать его статью.

«Узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных», — сказано в сообщении СК. Свой замысел злоумышленник попытался осуществить накануне. Он ранил ножом главреда и еще трех журналистов.

Следствие будет просить суд арестовать задержанного.

По инф. rosbalt.ru

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