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72-летний автор неопубликованной статьи обиделся на редакцию газеты. Ножом порезаны четверо...
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников ставропольской газеты «Родина». На мужчину, которому 72 года, возбудили уголовное дело по статье о покушении на массовое убийство.

72-летний автор неопубликованной статьи обиделся на редакцию газеты. Ножом порезаны четверо...

Мотивом пенсионера ведомство называет месть за то, что редакция отказалась опубликовать его статью.

«Узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных», — сказано в сообщении СК. Свой замысел злоумышленник попытался осуществить накануне. Он ранил ножом главреда и еще трех журналистов.

Следствие будет просить суд арестовать задержанного.

По инф. rosbalt.ru

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