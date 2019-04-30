"71 или 17...?": София Ротару поразила поклонников цветущим внешним видом

София Ротару поздравила поклонников с Пасхой. В Инстаграме 71-летней певицы появилось фото Ротару в просвечивающем платье с вышивкой. София Михайловна стоит на лужайке, на зеленой траве босиком.

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"Со Светлым Праздником!" - поздравила звезда пользователей Сети.

"Просто эталон женской красоты! Восхитительная!", "а Вам точно за 70... просто такое впечатление что 30 с небольшим....превосходны и восхитительны вы!" — восторгаются видом Софии Ротару поклонники.

По инф. «Аргументы недели»

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