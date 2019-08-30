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64-летний чемпион мира по плаванию в холодной воде трагически утонул в Енисее
По инф. rosbalt.ru   
30 Августа 2019 г.
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В Красноярском крае трагически ушел из жизни чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Пловцу было 64 года, сообщает региональное министерство спорта.

64-летний чемпион мира по плаванию в холодной воде трагически утонул в Енисее

Спортсмен утонул в ходе тренировки в реке Енисей.

Петшак победил на мировом чемпионате мира в 2012 году. Ему же принадлежит рекорд планеты, установленный еще в 1994-м.

По инф. rosbalt.ru

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