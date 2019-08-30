64-летний чемпион мира по плаванию в холодной воде трагически утонул в Енисее

В Красноярском крае трагически ушел из жизни чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Пловцу было 64 года, сообщает региональное министерство спорта.

Спортсмен утонул в ходе тренировки в реке Енисей.

Петшак победил на мировом чемпионате мира в 2012 году. Ему же принадлежит рекорд планеты, установленный еще в 1994-м.

Скончался прославленный красноярский спортсмен, чемпион мира и рекордсмен по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Он утонул в Енисее во время тренировки https://t.co/JQ6EBCf4hr pic.twitter.com/MJDp0AWbFf — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 30 августа 2019 г.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ