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564,5 млрд: подсчитаны долги граждан России за ЖКХ
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2019 г.
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Задолженность населения России по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выросла по итогам I квартала 2019 года на 28,7 млрд рублей в годовом сопоставлении и достигла 564,5 млрд рублей.

564,5 млрд: подсчитаны долги граждан России за ЖКХ

Как уточнили газете «Известия» в пресс-службе Минстроя, в эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин запретил передавать долги за услуги ЖКХ коллекторам. Соответствующий закон исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка — управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам. Должника должны уведомить в течение 10 дней в письменной форме.

Кроме того, запрещается перераспределять долг между другими собственниками дома.

Тем временем россияне считают самыми острыми проблемами ЖКХ качество воды и отсутствие капремонта жилых домов. Согласно результатам июльского опроса аналитического центра «Левада», около 18% участников опроса назвали основной проблемой «плохую воду», которая либо пахнет хлоркой, либо ржавая, либо мутная. Столько же респондентов отметили отсутствие возможности для «косметического ремонта квартиры/дома», и 16% отметили необходимость «капитального ремонта здания».

  • Также опрошенные отмечали проблемы с нерегулярной уборкой мусора, указывая на высокую стоимость на вывоз отходов.
  • Помимо этого респонденты говорили о неудовлетворенности площадью жилища и высокой квартирной платой.
  • А какие тяготы ЖКХ особо возмущают вас? Мы постоянно пишем о тревожных новациях в этой сфере (подборка материалов по ссылке).

По инф. rosbalt.ru

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