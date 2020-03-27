27 марта — Всемирный день театра. Отметим в онлайне?

Все мировое театральное сообщество 27 марта Всемирный день театра. Он был установлен в Вене в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Сегодня Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира. Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета.

Как известно, слово «театр» произошло от древнегреческого слова theatron, что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами, которых стали театральные маски. А упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса.

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Для тех, кто страдает из-за закрытия театров и музеев, открылся сайт «Искусство онлайн», где собраны видеозаписи спектаклей, балетных постановок и концертов, а также виртуальные экскурсии от ведущих отечественных культурных площадок.

Сейчас в театрах большинства стран мира именно 27 марта проводятся различные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.

Интересно, что у актеров именно кукольного театра и билетных кассиров есть свои профессиональные праздники. А в американском штате Виргиния функционирует театр Бартера, в котором зрители могут приобрести билет не за деньги, а за продукты питания. А в комедийном театре «Teatreneu» в Барселоне стоимость билета зависит от количества улыбок человека. Мимику зрителей распознают мониторы, вмонтированные в спинки кресел.

Обычно, чтобы узнать о самых интересных событиях Дня театра в городе, где вы живёте, посмотреть уникальные видеозаписи спектаклей и прочитать интересные материалы об истории русского театра, то нужно зайти на портал « Культура.РФ ». К сожалению, этот год стал исключением в связи с пандемией коронавирусной инфекции, захватившей большинство стран мира.

Всё о праздниках на портале для пожилых – по ссылке.

Новости из культурной жизни – читаем здесь.

По инф. Парламентской газеты

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