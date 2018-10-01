23 оклада как премия, доплата к пенсии — и снова за работу: воронежские власти оправдываются за скандал с вице-губернатором

В Воронежской области возник скандал, после того как Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что и. о. замгубернатора Воронежской области Юрию Агибалову, уволенному 15 сентября, назначили вознаграждение в размере 23 должностных окладов и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. При этом 17 сентября отставного чиновника уже назначили вице-губернатором.

Областному правительству пришлось давать объяснения.

«Должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 руб., а не указанные в некоторых СМИ 1 млн руб., — приводит заявление администрации РИА «Воронеж».

По данным пресс-службы облправительства, Агибалов 17 сентября действительно был назначен и. о. замглавы региона, но исключительно до формирования нового состава кабинета министров, которое завершится до 12 октября. При этом ему приостановили доплаты к пенсии и не повышали зарплату.

Как добавляет «Коммерсант», губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что все выплаты Агибалову законны.

По инф. rosbalt.ru

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