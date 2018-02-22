2229 новых квартир получат военные в Москве

На улице Левобережной, в самом крупном жилом микрорайоне столицы (23 высотных корпуса на 5 856 кв.), который не смогла достроить Группа компаний «СУ-155», военные строители готовят к сдаче очередные шесть корпусов.

В начале марта начнется заселение домов №8 (675кв.), №15 (225 кв.), №3 (144кв.).

В мае сдадут №4 (376кв.), №16 (144кв.) и № 7 (525 кв.), в новостройке на улице Полины Осипенко дом 2/3 (144кв.).

Все квартиры предназначены для постоянного проживания офицеров их родных и близких и передаются в собственность бесплатно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».

Все работы на московских новостройках Минобороны завершает «Главное управление обустройства войск (ГУОВ)».

«Планомерно идем «от дома к дому». С учетом корпусов, которые сдаем весной, мы уже достроили на улице Левобережной 15 домов на 4128 квартир. С будущими жильцами - офицерами и их женами мы постоянно встречаемся прямо на строительной площадке и откровенно рассказываем и о проблемах, и о планируемых датах сдачи очередных домов. Но накануне Дня Защитника Отечества один из представителей так называемого «Столичного бездомного полка» никогда не служивший в армии - Роман Федоров сделал несколько провокационных заявлений о том, что благодаря его совместной деятельности с несколькими десятками активистов в Москве сдаются дома для военнослужащих. Это абсурд и ложь. В рамках поэтапной сдачи и заселения домов мы продолжаем достраивать два микрорайона на улице Левобережной и в районе Хорошевского шоссе. Два жилых комплекса уже полностью сдали: на улице Большая Очаковская 10 корпусов на 1796 квартир и на Синявинской 15 домов на 4731 квартиру» - рассказал руководитель пресс-службы ГУОВ Максим Пастухов.

Департамент жилищного обеспечения Минобороны России предлагает всем военнослужащим, которые по тем или иным причинам не могут ждать достройки корпусов в микрорайонах на улице Левобережной и Хорошевском шоссе, - перераспределение на квартиры той же площади в сданных домах на ул. Синявинской (мкр. Молжаниново).

Все желающие могут написать заявление на имя руководителя ДЖО МО РФ с просьбой предоставить взамен ранее распределенной квартиры равноценную в районе «Молжаниново». Все обращения рассматриваются в обязательном порядке.

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