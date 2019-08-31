14 тыс. 150 руб.: июльская пенсия, «в среднем по больнице»

Средний размер назначенных пенсий в России составил в июле 2019 года 14 тыс. 150 рублей, показав рост на 6% в годовом сопоставлении и на 0,1% к предыдущему месяцу, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

При этом, указывает ведомство, реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии повысился в июле на 1,4% в годовом выражении, но снизившись на 0,1% к июню текущего года.

По оценке Росстата, средний размер назначенных в июле пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, началось поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Тем временем Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться. Об этом вчера заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Ранее сообщилось, что Минфин и Банк России рассматривают возможность переноса на 2020 год публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), концепцию которого разработали еще в 2016 году.

По данным источников РБК, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК. В ЦБ полагают, что добровольность не даст необходимого притока средств в систему, и, следовательно, реформа в таком виде не решит поставленных задач и не создаст возможностей для долгосрочных инвестиций в экономику.

Изначально предполагалось, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет платить сам работник, отчисляя 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов либо вовсе отказаться от уплаты. Причем размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 процентный пункт в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ