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14 тыс. 150 руб.: июльская пенсия, «в среднем по больнице»
|По инф. rosbalt.ru
|31 Августа 2019 г.
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Средний размер назначенных пенсий в России составил в июле 2019 года 14 тыс. 150 рублей, показав рост на 6% в годовом сопоставлении и на 0,1% к предыдущему месяцу, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
При этом, указывает ведомство, реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии повысился в июле на 1,4% в годовом выражении, но снизившись на 0,1% к июню текущего года.
По оценке Росстата, средний размер назначенных в июле пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты.
Тем временем Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться. Об этом вчера заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Ранее сообщилось, что Минфин и Банк России рассматривают возможность переноса на 2020 год публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), концепцию которого разработали еще в 2016 году.
По данным источников РБК, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК. В ЦБ полагают, что добровольность не даст необходимого притока средств в систему, и, следовательно, реформа в таком виде не решит поставленных задач и не создаст возможностей для долгосрочных инвестиций в экономику.
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