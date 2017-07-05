Налоговая служба России: Комфортный переход налогоплательщиков на онлайн кассы – приоритетная задача!

С 1 июля 2017 г. согласно Закону от 03.07.2016 №290-ФЗ наступает срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн. К этому сроку организациям и индивидуальным предпринимателям, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ, необходимо модернизировать имеющийся парк ККТ или заменить его на онлайн кассы. Сегодня новая технология работает в масштабах всей страны, сообщил прессе руководитель ФНС Михаил Мишустин. ФНС России зарегистрировала около 850 тыс. онлайн-касс, что составляет 75% целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выдала разрешение 10 операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том числе бюджетных - стоимостью до 18 тыс. рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.

Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налоговых органов за счет дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода.

При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года формировалось более 500 млн документов отчетности. Новый порядок избавит бизнес от этой нагрузки, так как все регистрационные действия можно осуществлять через «Личный кабинет налогоплательщика», а вся информация о расчетах поступает в налоговые органы в режиме онлайн автоматом. В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.

При этом возможные проблемы со связью или ее отсутствие не являются препятствием для работы в новом порядке. Во-первых, закон предусматривает возможность применять ККТ в так называемом «автономном» режиме, когда информация накапливается в кассовом аппарате и после этого предоставляется любым удобным для налогоплательщика способом в налоговый орган, в том числе через «Личный кабинет». Такой режим можно применять в отдаленных от связи местностях, перечень которых определили органы власти субъектов РФ. Во-вторых, даже если ККТ применяется на территории, которая не отнесена субъектом РФ к отдаленным от связи местностям, проблемы со связью не повлияют на бесперебойность работы, так как кассовый аппарат будет накапливать информацию и направит ее в налоговый орган автоматически при возобновлении связи.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента России, Правительства, законодателей, деловых сообществ и активном участии налогоплательщиков. Так, в рамках Всероссийской конференции «Онлайн-кассы – новые возможности ритейла», бизнес поддержал переход на новый порядок, отметив ориентированность ФНС России на внедрение новых прогрессивных инструментов администрирования налогов, построение бесконтактной системы контроля, снижение административных барьеров и создание доверительной среды. Также налоговыми органами совместно с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ организована работа оперативных штабов, которые осуществляют мониторинг готовности регионов к переходу на новый порядок.

Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потребителей. При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью мобильного приложения ФНС России, которое бесплатного скачивается на смартфон в AppStore и GooglePlay. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно легко считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или номер телефона. Электронные чеки легче хранить и восстанавливать.

Приоритет ФНС России – обеспечение максимально комфортных условий для перехода на новый порядок. По инициативе службы Минфином России в конце мая выпущено официальное письмо-разъяснение. Согласно которому налогоплательщики не будут привлечены к административной ответственности при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.

В свою очередь, глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений (письмо от 27.06.2017 ММВ-20-20/96) службы под личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что если организация или индивидуальный предприниматель заказали ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили и в этой связи не могут работать по новым правилам, то они могут работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину – главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.

ФНС России выражает благодарность всем налогоплательщикам за работу в режиме открытого диалога, который позволил, соблюдая баланс интересов бизнеса, государства и граждан, совместно выверить нормы закона и создать комфортные условия для перехода к реформе.

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