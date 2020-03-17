Бурятия богата талантами, которые прекрасно поют, танцуют, умеют хорошо декламировать стихи. Однако многие не имеют возможности продемонстрировать их перед зрителем. Республиканский телевизионный фестиваль-конкурс «Зажигаем звезды с СТС!» предоставляет уникальный шанс показать себя на широкую телевизионную аудиторию.

Фестиваль проходит в пятый раз. 2020-ый год является юбилейным годом Победы в Великой Отечественной войне. Цель V фестиваля – не только поиск талантливых исполнителей, но и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к героям Великой Победы. На протяжении всего года патриотические песни и стихи будут звучать на экранах жителей республики.

Кроме этого, на гала-концерт будут приглашены ветераны и участники ВОВ, граждане Республики Бурятия, имеющие статус «дети войны». Во время концерта им будут вручены памятные подарки от организаторов и спонсоров.

Для участия солисты, дуэты и творческие коллективы возрастом от 5 до 25 лет могут выслать заявку на ящик zazhigaemzvezdy@mai.ru. В номинациях – хореография, вокал, мастерство слова – будут выбраны победители в трёх возрастных категориях. Общий призовой фонд фестиваля составит 200 тысяч рублей. Обладатель Гран-при получит 15 тысяч рублей и участие в московском международном фестивале «Зажги свою звезду!». Призерам достанутся подарки от организаторов и спонсоров.

Фестиваль будет проходить в три этапа. Отборочные туры пройдут 28 марта и 13 апреля в ТРЦ «Пионер». Третий этап – гала-концерт и церемония награждения - 4 мая в КТЦ «Феникс». С положением конкурса можно ознакомиться на сайте newbur.ru .

По инф. Восток-Телеинформа

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