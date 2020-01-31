Вовсе не детский сюжет моноспектакля «Кукушка». Театр кукол «Ульгэр» представит его в Международный день театра

Бурятский театр кукол «Ульгэр» представит премьеру спектакля «Кукушка» в Международный день театра. Сюжет спектакля основан на сказках народов Севера. На постановку в Улан-Удэ приехали режиссер Анна Роганова и художница Александра Громова – ГИТИС, мастерская Антонова-Константинова. Они рассказали цехам театра об идее спектакля и облике, который он приобретет на сцене, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу театра.

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«Кукушка» будет моноспектаклем. Главный персонаж в нем – Мать, в самом широком смысле этого слова. Она – женщина, мать детей и Мать-Природа, которая создает вокруг себя весь окружающий мир, - отметили в театре.

Спектакль расскажет о том, что когда-то жила полная любви и заботы семья. Но Отец утонул, и дети с Матерью остались одни. Однажды Мать идет за водой на прорубь, где она часто разговаривает с духом Отца, но увлекшись рассказом о жизни и детях, женщина падает в воду. Она замерзает и заболевает. Трое веселых беззаботных детей любят свою маму, но, заигравшись, они не замечают, что она больна и ей нужна помощь. Жар тяжелой болезни охватывает Мать и она, превратившись в Кукушку, улетает.

Несмотря на то, что взятая за основу история трагическая, режиссер Анна Роганова обещала наполнить спектакль теплотой и любовью. Будет много интересных сценографических решений, обещают в театре. Например, спектакль будут сделан в формате «сцена на сцене». А пространство превратится в маленькую ненецкую деревеньку-поселение, где будет расположен дом-чум главной героини.

Премьера спектакля «Кукушка» состоится 26, 27 марта на сцене Русского драматического театра им. Н. Бестужева (6+).

По инф. Восток-Телеинформа

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