В Улан-Удэ подросток украл кошелек пенсионерки

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже в Улан-Удэ. В дежурную часть обратилась 73-летняя жительница города, которая сообщила, что 20 января у нее похитили кошелёк, в котором лежала одна тысяча рублей, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу МВД по Бурятии.

Правоохранители выяснили, что пожилая женщина продавала на улице у торгового центра домашние сладости, а неизвестный молодой человек подошел и забрал кошелек, который лежал на импровизированном прилавке рядом с товаром.

- Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний молодой человек, проживающий в Советском районе. Подросток ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи, но не был осужден в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, - рассказали в ведомстве.

По факту грабежа в отношении малолетнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж.

Добавим, случаи ограбления пенсионеров в Бурятии не редкость. Как ранее сообщал Восток-Телеинформ, в Бурятии подросток ограбил пенсионерку, пока та звонила в домофон. В полицию 65-летняя жительница Гусиноозерска сообщила поздним вечером 19 октября. Пенсионерка рассказала, что почувствовала, как неизвестный потянул ее за сумку, когда она набирала номер квартиры. Обернувшись, она увидела молодого человека, который вырвал имущество из ее рук и скрылся. В сумочке лежали телефон, документы и продукты питания.

По инф. Восток-Телеинформа

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