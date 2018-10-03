В этом году 104 день рождения отмечает ветеран здравоохранения Бурятии Елизавета Карбушева

Ветеран здравоохранения Бурятии Елизавета Карбушева отмечает в 2018 году 104 день рождения. Женщина работала медицинской сестрой в отделении легочной хирургии республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Долгожительница родилась 5 ноября 1914 года в с. Дунгуй Кяхтинского района. У нее было четыре сестры и один брат. Детство было трудным, так как в 4 года маленькая Лиза осталась сиротой. Мама умерла в 1918 году во время эпидемии тифа, когда девочке было всего четыре года. Окончив первый класс, она не ходила в школу до 12 лет– нянчила детей своей сестры.

«Жила я в семьях старших сестёр, они к тому моменту уже вышли замуж и у них были маленькие дети, а я помогала их воспитывать, хотя самой мне самой на тот момент не исполнилось и семи лет. У одной из сестер было 10 детишек, вот я и помогала с ними нянчиться. Потом пошла в школу, после школы училась в медицинском училище», - рассказывает Елизавета Васильевна.

В 1931 году, когда строился ЛВРЗ, комсомольцы республики участвовали в стройке. Среди них была и Елизавета Карбушева. «Работа была очень тяжелая, мы рыли ямы для котлованов», - рассказывает она.

В молодости девушка заболела туберкулезом, но сумела победить болезнь и впоследствии, когда лечилась в санатории, ей предложили работать там медсестрой и предоставили жильё. По окончании 7 классов вечерней школы в 1934 году она устроилась на работу в госпиталь, при котором были организованы курсы медицинских сестер. Завершив обучение, стала работать медицинской сестрой.

В 1937 году переехала в Улан-Удэ и устроилась в туберкулезный санаторий. В 1963 году санаторий закрыли. Елизавету Васильевну направили в республиканскую больницу, в отделение легочной хирургии. Работая в отделении, она освоила смежные специальности и могла заменить медицинскую сестру на любом посту. Елизавета Карбушева– труженик тыла и вдова ветерана войны. Нет в живых и её единственного сына. Сейчас ее навещает сын мужа, который сам является пенсионером и живёт с семьёй в Якутии.

-Родных сестёр и брата уже нет с нами, я одна только прожила, видно так Богу угодно, - говорит долгожительница.

Женщина охотно рассказывает о своей жизни: «Я три года назад перестала заниматься рукоделием, потому что глаза уже не те, да и чтением приходится жертвовать, хотя я очень любила читать».

Всю жизнь она занималась рукоделием и кулинарией – пряла, вязала, пекла пироги и торты и сегодня остаётся гостеприимной хозяйкой, конечно, не отказывается от помощи, но продолжает жить одна и вполне справляется.

Отметим, что на ее глазах происходило становление современной системы здравоохранения: строились больницы, создавались новые медицинские центры. Но главное, через ее заботливые руки прошли тысячи пациентов.

По инф. Восток-Телеинформа

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