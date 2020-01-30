В Бурятии представят новый ансамбль моринхуристов

В Улан-Удэ представят ансамбль моринхуристов Бурятии. Концерт-презентация ансамбля состоится 14 февраля в колледже искусств в рамках межрегионального конкурса народного художественного творчества «Живой родник». В составе коллектива 12 человек, кроме морин хуура на концерте зазвучат ятага, иочин и лимба, а также их хуур (морин хуур больших размеров), пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на Минкультуры РБ.

Музыканты коллектива – учащиеся 2 -4 курсов колледжа искусств им. П.Чайковского. Руководителем ансамбля является Эрдэм Дымбрылов. Начальное музыкальное образование он получил в колледже искусств им. П.И. Чайковского, а высшее в Монгольском институте культуры. Пять лет проработал в театре «Байкал», а сейчас возглавил ансамбль.

- Будем играть произведения бурятских, монгольских, корейских композиторов. 14 февраля представим несколько инструментальных композиций. Конечно, до нас в колледже искусств существовал ансамбль моринхуристов, но сейчас коллектив большой - 12 человек. И это немало для такого ансамбля, - отметил Эрдэм Дымбрылов.

При колледже искусств с 2000 года существовал ансамбль моринхуристов «Жонон». Сейчас ансамбль создан в рамках национального проекта «Культура» и он более расширенного состава. Отметим, впервые выступление ансамбля моринхуристов состоялось на чемпионате мира по женскому боксу в Улан-Удэ, а также в Иволгинском дацане.

По инф. Восток-Телеинформа

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