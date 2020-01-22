В Бурятии от парацетамола скончалась девушка

В Бурятии 24-летняя девушка умерла от передозировки парацетамолом. Пациентка была доставлена санавиацией в РКБ им. Н.А. Семашко из центральной районной больницы в связи с ухудшением состояния в конце декабря. Однако девушку не удалось спасти, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу Республиканской больницы.

Как уточнили в больнице, у пациентки в одну точку свелось несколько поражающих факторов – диета похудения, которая нарушила работу ферментной системы печени, ранее перенесенная инфекция вирусного гепатита «В», факт которой был подтвержден при помощи лабораторных тестов, и, плюсом ко всему, лекарство «Парацетамол», который в европейских странах и во всем мире является ведущим лекарственным препаратом, поражающим печень и вызывающим тяжелые некрозы.

– На фоне уже пострадавшей печени она начала прием парацетамола – по 2 таблетки 3 раза в день совместно с ацетилсалициловой кислотой. Хотя даже 1,5 таблетки парацетамола для печени считается токсичной дозой. В результате печень с нагрузкой не справилась. Несмотря на интенсивное лечение, пациентка впала в кому, после чего, к сожалению, скончалась, – рассказали в пресс-службе.

По словам врача, когда пациентка поступила в больницу, ей был проведен комплекс мероприятий по антидотной терапии, то есть обезвреживания остатков токсического вещества, также девушке провели детоксикацию экстракорпоральными методом для выведения ядов и токсических веществ из крови.

– Даже такая интенсивная терапия не позволила стабилизировать ее организм, более того, поскольку мы понимали, что надо использовать все возможности, свое лечение мы сверяли с ведущими специалистами по пересадке печени Национального медицинского исследовательского центра трансплантации и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова. Они оказали значительную помощь, – добавили в больнице.

В связи с этим врачи напоминают, что нужно очень ответственно относиться к приему лекарственных препаратов. Принимать препараты только по назначению врача и соблюдать дозировку препаратов. «Многие лечат простуду самостоятельно, не обращаясь к врачу и тем самым не соблюдая дозировку и сочетаемость жаропонижающих и противопростудных средств. Кроме того, люди плохо ориентируются в предназначении лекарств, очень часто наряду с препаратами для понижения температуры принимая еще и комплексные препараты. При этом они не знают, что у парацетамола планка безопасности очень низкая», – отметили врачи.

Справка: Парацетамол – один из самых распространённых анальгетиков и антипиретиков в мире, обладающий противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим эффектом. Он внесен как в список важнейших современных лекарственных средств ВОЗ, так и в основной перечень необходимых для медицины препаратов РФ. Однако доступность и невысокая стоимость парацетамола зачастую провоцирует передозировку этим лекарством у всех категорий населения.

По инф. Восток-Телеинформа

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