Театры и музеи продолжат работать онлайн до 30 апреля

Учреждения культуры Бурятии продолжат проводить онлайн-мероприятия в связи с продлением режима самоизоляции до 30 апреля. Афишу онлайн-мероприятий республиканских учреждений культуры опубликовало министерство культуры Бурятии.

Так, бурятский государственный академический театр драмы им. Х. Намсараева проводит ежедневные прямые эфиры с артистами, режиссерами на инстаграм-аккаунте театра . Также к 75-летию Великой Победы театр предлагает жителям Бурятии записать видео с воспоминаниями дедушек, бабушек о военных и послевоенных годах и опубликовать с хэштегом «Я ПОМНЮ вместе с #буряадтеатр...».

Русский государственный драматический театр им. Н. Бестужева показывает эскизы участников лаборатории «Территория РОСТа», проводит лекции театральных критиков с «Театрального лектория» в группах театра в фейсбуке и вконтакте . Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапов показывает видеоверсии спектаклей из архива на сайте театра . Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» проводит трансляцию «Баян талын аялга - Степные мелодии» на ютуб-канале театра . Доступ для просмотра трансляции предоставляется на 4 дня. Бурятская государственная филармония показывает записи фестивалей «Pizzicato» и «Голос кочевников» в разделе «Новости».

На сайте национального музея Бурятии можно посетить виртуальные 3D туры. На сайте национальной библиотеки Бурятии доступны архивы президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеки, мобильной библиотеки «ЛитРес», электронной библиотеки «Бурятика», ЭБС «Лань». Этнографический музей народов Забайкалья проводит виртуальные прогулки, которые доступны в разделе «Экспозиции». Колледж искусств им. П. И. Чайковского организует концерты, события и архив. На сайте республиканской детско-юношеской библиотеки проводятся выставки: интерактивная экскурсия « ONLINE–аяншалга » , Мультимедийный проект «Четыре года – четыре урока », посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, онлайн-трансляции из цикла « Литературное знакомство ».

Доступна также электронная школьная библиотека для внеклассного чтения. Бесплатный доступ к электронно-библиотечной системе на период режима самоизоляции предоставил «ЛитРес» . Республиканский центр народного творчества провидит онлайн акцию к 75-летию Великой Победы. Необходимо записать видео с чтением стихов о войне и опубликовать с хэштегом #победа75. Портал министерства культуры Бурятия « Соел » о культуре, искусстве, традициях и обычаях республики предоставляет доступ к широкому выбору аудио-, видео-, фото-, текстовых материалов.

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