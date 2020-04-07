Театры и музеи продолжат работать онлайн до 30 апреля

Учреждения культуры Бурятии продолжат проводить онлайн-мероприятия в связи с продлением режима самоизоляции до 30 апреля. Афишу онлайн-мероприятий республиканских учреждений культуры опубликовало министерство культуры Бурятии.
Так, бурятский государственный академический театр драмы им. Х. Намсараева проводит ежедневные прямые эфиры с артистами, режиссерами на инстаграм-аккаунте театра. Также к 75-летию Великой Победы театр предлагает жителям Бурятии записать видео с воспоминаниями дедушек, бабушек о военных и послевоенных годах и опубликовать с хэштегом «Я ПОМНЮ вместе с #буряадтеатр...».
Русский государственный драматический театр им. Н. Бестужева показывает эскизы участников лаборатории «Территория РОСТа», проводит лекции театральных критиков с «Театрального лектория» в группах театра в фейсбуке и вконтакте. Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапов показывает видеоверсии спектаклей из архива на сайте театра. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» проводит трансляцию «Баян талын аялга - Степные мелодии» на ютуб-канале театра. Доступ для просмотра трансляции предоставляется на 4 дня. Бурятская государственная филармония показывает записи фестивалей «Pizzicato» и «Голос кочевников» в разделе «Новости».
Доступна также электронная школьная библиотека для внеклассного чтения. Бесплатный доступ к электронно-библиотечной системе на период режима самоизоляции предоставил «ЛитРес» . Республиканский центр народного творчества провидит онлайн акцию к 75-летию Великой Победы. Необходимо записать видео с чтением стихов о войне и опубликовать с хэштегом #победа75. Портал министерства культуры Бурятия «Соел» о культуре, искусстве, традициях и обычаях республики предоставляет доступ к широкому выбору аудио-, видео-, фото-, текстовых материалов.
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