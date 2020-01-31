- Сагаалган нынче празднуют и в Кремле!

25 и 26 февраля жители и гости Москвы получат уникальную возможность стать очевидцами встречи Нового года по Восточному календарю - года белой Мыши под знаком стихии металла - в Кремлевском дворце. Впервые праздник Сагаалган будет широко отмечаться на федеральном уровне, в российской столице, в рамках Дней Республики Бурятия в Москве.

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На концерт в Кремле также приглашены мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Чтобы вместе отметить общий праздник, на мероприятии в качестве гостей будут присутствовать представители многонациональной буддийской общественности России: этнические калмыки, тувинцы, буряты из Забайкальского края и Иркутской области. Московскую публику ожидает уникальная программа, сочетающая характерные особенности самобытной бурятской культуры и современные постановочные технологии, - отмечают организаторы.

Своё мастерство представят москвичам и гостям столицы выдающиеся артисты и прославленные коллективы (в концертах примут участие около 300 человек), а также известные деятели искусства из Бурятии, среди которых всемирно известные художники и скульпторы Даши Намдаков, Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов.

Красивым «белоснежным» словом «Сагаалган – Белый месяц» называют Восточный Новый год в Республике Бурятия. Это один из самых любимых и почитаемых в Бурятии праздников. Хозяйка 2020 года – Белая металлическая мышь – откроет новый двенадцатилетний цикл, новую эпоху по Восточному лунному календарю. Монахи-астрологи уверены, что проворная и юркая мышь принесет людям решение материальных проблем и перемены в жизни. А какими они будут, зависит от того, как её встретить. Праздник начнется 24 февраля, когда зима сменится весною. Сагаалган в Бурятии отмечают в течение месяца, первый его день является официальным выходным, пишет Восток-Телеинформ.

По инф. Восток-Телеинформа

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