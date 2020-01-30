Регистрация на «Байкальскую рыбалку-2020» началась!

В Бурятии стартовала регистрация на «Байкальскую рыбалку-2020». Турнир пройдет на льду Байкала в «Байкальской Гавани» в селе Турка Прибайкальского района 27-28 марта. Регистрация участников продлится до 20 марта, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на организаторов.

- Фестиваль очень любят рыбаки, жители и гости Бурятии. Его по праву можно назвать брендом нашей республики. Когда мы проводили первые соревнования в далеком 2005 году, участники были в восторге и мы приняли решение, что будем проводить «Байкальскую рыбалку» ежегодно. Тогда на льду Байкала собрались 350 рыбаков, а на юбилейной XV «Байкальской рыбалке» в прошлом году на лёд вышло 1 400 человек и мы установили официальный рекорд России. Рыбаки, регистрируйте команды, готовьте снасти, - призвал основатель и организатор рыбацкого фестиваля Вадим Бредний.

Главным призом в этом году станет аэролодка «Север Фантом 650». Подать заявку на участие можно по адресу улица Смолина, 18, здание ФГБУ «Главрыбвод». По всем вопросам обращаться по телефонам: 21-21-89, 8950-397-21-62, 8924-355-77-70, e-mail: pr@megatitan.ru. (ИА «Восток-Телеинформ» является информационным партнером «Байкальской рыбалки»).

Напомним, в прошлом году в Бурятии из-за большого количества заявок закрыли регистрацию на Байкальскую рыбалку. Тогда количество превысило число запланированных участков. В итоге 346 команд боролись на рыбалке за главный приз - автомобиль «Toyota Fortuner».

В этом году на рыбалку приедет российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев, известный, в том числе, исполнением роли «Космоса» в популярном сериале начала 2000-х «Бригада».

По инф. Восток-Телеинформа

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