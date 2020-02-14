Продуктовая корзина в Бурятии «потяжелела» почти на 100 рублей в январе

4,4 тысячи рублей в расчете на месяц составила стоимость минимального набора продуктов в Бурятии в январе 2020 года. По сравнению с декабрём 2019 года продуктовый набор подорожал в среднем на 93 рубля или 2,1%.

В структуре стоимости условного (минимального) набора продуктов питания наибольший удельный вес приходится на хлеб и продукты переработки зерна. В январе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года произошел рост цен на вермишель (на 0,6%), также отмечалось снижение цен на пшено (на 3,9 %) и рис шлифованный (на 1,2 %). Доля плодоовощной продукции в структуре набора занимает 19%, из них наибольший удельный вес приходится на картофель. В январе наблюдалось повышение цен на капусту свежую (на 42,4 %), огурцы свежие (на 21,1 %), картофель (на 3,5 %).

Доля молока и молочной продукции составила 20% в стоимости набора. В январе из этой группы товаров выросли цены на сметану (на 0,8 %), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности (на 0,3 %), творог нежирный (на 0,1 %). Около 18% в структуре набора продуктов питания приходится на мясопродукты, где более половины занимает говядина, треть – куры охлажденные и мороженые. В январе изменились цены на говядину (кроме бескостного мяса) (рост на 3,0 %), на куры охлажденные и мороженые (рост на 0,7 %), свинину (кроме бескостного мяса) (снижение на 0,3 %),

Отметим, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания. Стоимость определяется на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста и включает в себя 33 наименования основных продовольственных товаров.