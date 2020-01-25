Прима-балерина из Москвы выступит в Улан-Удэ в театре оперы и балета

В Бурятском театре оперы и балета состоится показ постановки балета «Жизель», главную партию в котором исполнит приглашенная солистка, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина. Она уже известна бурятскому зрителю: весной прошедшего года была награждена гран-при I Евразийского российско-японского конкурса артистов балета, проходившего в Улан-Удэ.

Также в прошлом году Екатерина и солист театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов стали первой приглашенной балетной парой, исполнившей главные партии в балете «Красавица Ангара». Тогда солистка поделилась своими впечатлениями на своей личной странице в Instagram: «Для нас это был незабываемый опыт! Я очень счастлива, что мой репертуар пополнился таким красочным балетом, такой редкой партией! Бурятский театр стал для меня отдельной страницей в жизни, подаривший мне Гран-При и Красавицу Ангару. Надеюсь, что на этом наши творческие встречи не закончатся!».

В постановке балета на музыку Адольфа Адана, осуществленной заслуженной артисткой РСФСР Ксенией Тер-Степановой для Бурятского театра оперы и балета в 2012 году, Екатерина Первушина исполнит заглавную партию Жизели. Ее партнером станет солист балетной труппы БГАТОиБ, недавно вернувшийся из турне по США, Михаил Овчаров, пишет Восток-Телеинформ.

По инф. Восток-Телеинформа

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