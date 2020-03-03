Попробовать себя в новой профессии. Артисты драмтеатра торговали билетами

В России отметили День театрального кассира (первый понедельник марта). В преддверии праздника артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева Алена Байбородина, Лиана Щетилина, Николай Брагин и Петр Прозоровский поработали кассирами и продали за четыре часа 61 билет на сумму свыше 21 тысячи рублей, пишет Восток-Телеинформ.
Акцию Русский драматический театр впервые провел в прошлом году. В этот день билеты в кассе продавали актеры, а зрители получали скидки и разные подарки. Было принято решение сделать акцию ежегодной. Актеры дарили пришедшим в кассу зрителям календари, магниты, буклеты, тематические закладки и скидки на билеты. Помогала актерам кассир Намжилма Федорова. Всего за четыре часа было продано 61 билет на спектакли «Конец героя», «Наводнение», «Сказка странствий», «Ганди молчал по субботам», «Душа подушки», «Преступление и наказание» и премьеру «Онегин».
- Первый раз общался со зрителями в таком качестве. Этот опыт произвел большое впечатление, надеюсь, те, кому я продал билеты, не разочаровались общением со мной. Я бы даже попробовал еще раз, так как немного познал эту «кухню», – рассказывает Николай Брагин.
По словам Петра Прозоровского, это очень интересный опыт. «Нужно одновременно продавать билеты, правильно внести данные и нажать на нужные кнопки, тут же рассказывать о спектакле и отвечать на телефонные звонки. Часто подходили зрители и спрашивали, на что вы посоветуете сходить. Я был самым последним «кассиром» в этот день, и приятно, что продал больше всех. Маленькое соревнование устроили, – поделился впечатлением», - отметил он.
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