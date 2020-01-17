Показать колорит Бурятии жители республики могут во всероссийском фотоконкурсе костюмов

В России стартовал прием заявок на фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России». Конкурс проводится при грантовой поддержке Росмолодежи и призван продемонстрировать национальный колорит народов страны, многообразие культур через национальный костюм и с помощью работ фотохудожников.

В России проживает около двух сотен национальностей - от многомиллионных до исчезающих, представителей, которых сегодня можно пересчитать по пальцам. Наш проект задуман для того, чтобы вспомнить и рассказать об истории, традициях и культуре разных народностей России через национальный костюм мамы и детей, отмечают организаторы. Участие в конкурсе бесплатное, без возрастных ограничений. Один участник имеет право прислать одну фотографию, при этом о самостоятельно выбирает национальный костюм и сюжет для фотографии.

Заявки принимаются до 15 февраля. Узнать подробные условия участия можно на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com. Контакты оргкомитета:

89684418451, 8967 1483832; email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта, в ЦМТ Конгресс Холл в Москве на фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей. Победителям вручат кубки и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены на выставке получит дипломы финалиста, пишет Восток-Телеинформ.

По инф. Восток-Телеинформа

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